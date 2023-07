Brand in Schützenheim: Schaden von rund 100.000 Euro

Bei einem Brand in einem Schützenheim in Oberfranken ist ein Schaden von rund 100.000 Euro entstanden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, brannte das Gebäude in Konradsreuth (Landkreis Hof) aus bislang unbekannter Ursache am Mittwochnachmittag. Dabei wurde niemand verletzt.

Drei Kinder im Alter von 12 bis 13 Jahren hatten in der Nähe gespielt und den Qualm aus dem Fenster des Gebäudes bemerkt. Sie informierten den Vorsteher des Schützenvereins, der dann die Feuerwehr rief. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen aufgenommen, hieß es weiter. Nach ersten Erkenntnissen kann ein Fremdverschulden ausgeschlossen werden.