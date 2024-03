Brand in Recycling-Halle: Schaden in Millionenhöhe

Bei einem Brand in einer Recycling-Firma in Wiedergeltingen (Landkreis Unterallgäu) ist ein Millionenschaden entstanden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte habe die komplette Halle bereits gebrannt, teilte die Polizei am frühen Donnerstagmorgen mit. Wie es zu dem Brand am Abend kam, ist noch unklar. Da zur Zeit des Brands niemand in der Halle arbeitete, wurde keiner verletzt. Die Polizei schätzte den Schaden auf etwa 3,5 Millionen Euro.