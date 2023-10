Brände

Brand in Fabrik des Zuckerherstellers „Südzucker“

Ochsenfurt / Lesedauer: 1 min

Auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr ist ein Blaulicht zu sehen. (Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild )

In der Fabrik des Zuckerherstellers „Südzucker“ ist in der Nacht zum Donnerstag ein Feuer ausgebrochen. Betroffen seien zwei Fabrikhallen in Ochsenfurt im Landkreis Würzburg, wie die Polizei Unterfranken auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.

Veröffentlicht: 05.10.2023, 06:52 Von: Deutsche Presse-Agentur