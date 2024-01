Brand in Asylunterkunft: 29 Menschen müssen umziehen

Nach einem Brand ist eine Asylunterkunft in Gundelsheim im Landkreis Bamberg unbewohnbar. 29 Bewohnerinnen und Bewohner müssen anderweitig untergebracht werden, sagte die Polizei am Sonntagabend. Ein Mensch sei bei dem Brand leicht verletzt worden. Das Feuer war in der Küche der Unterkunft ausgebrochen. Angaben zur Höhe des Schadens oder zur Brandursache konnte die Polizei zunächst nicht machen.