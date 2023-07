Beim Brand eines Fachwerkhauses in Mittelfranken ist ein Schaden von rund 100.000 Euro entstanden. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Dachstuhl des Gebäudes in der Bad Windsheimer Innenstadt am Freitag in Flammen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Alle Bewohner konnten das Mehrfamilienhaus eigenständig verlassen und blieben unverletzt. Das ausgebrannte Dachgeschoss und die darunter liegende Wohnung sind vorerst nicht bewohnbar.