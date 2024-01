Brand einer Netzstation: 250 Haushalte in Kempten ohne Strom

Stromausfall

Kempten / Lesedauer: 1 min

Ein Aufkleber mit der Aufschrift «Hochspannung Lebensgefahr» an einer beschädigten Scheibe. (Foto: Jonas Walzberg/dpa/Symbolbild )

Rund 250 Haushalte in Kempten blieben am Freitagabend nach einem Brand einer Netzstation vorübergehend ohne Stromversorgung. Aus Sicherheitsgründen sei die Station vom Stromnetz genommen worden, teilte die Polizei am Samstag mit.

Veröffentlicht: 06.01.2024, 10:46 Von: Deutsche Presse-Agentur