Bei einem Brand einer Maschinenhalle im Landkreis Günzburg ist am Donnerstagabend ein Schaden in Höhe von etwa 80.000 Euro entstanden. Dabei sei unter anderem ein Traktor zerstört worden, teilte die Polizei mit. Mehr als 100 Feuerwehrleute waren im Einsatz, um den Brand in Haldenwang zu löschen. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache war noch unklar.