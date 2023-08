Oberallgäu

Brand auf Bauernhof: 1,5 Millionen Euro Schaden

Altusried

Feuerwehrleute bekämpfen den Brand auf einem Bauernhof in Altusried. (Foto: Markus Dorer/dpa )

Beim Brand eines landwirtschaftlichen Gebäudes in Schwaben ist ein Schaden von rund 1,5 Millionen Euro entstanden. Ein Landwirt hatte am Freitagabend Rauch am Gebäude in Altusried (Landkreis Oberallgäu) beobachtet, die Feuerwehr alarmiert und die darin untergebrachten Rinder herausgetrieben.

Veröffentlicht: 26.08.2023, 09:27 Von: Deutsche Presse-Agentur