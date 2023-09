Großeinsatz

Brand an der Markuskirche in Regensburg

Regensburg

Feuerwehrleute stehen zusammen, um den Einsatz zu besprechen. (Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild )

Ein Brand an der Markuskirche in Regensburg hat einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Die Isolierung der Fassade sei in Brand geraten, teilte die Feuerwehr am Mittwochabend mit.

27.09.2023