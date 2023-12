Borussia Dortmund mit vier Neuen

Borussia Dortmund will sich mit vier Wechseln in der Startformation wieder näher an die Spitzenplätze in der Fußball-Bundesliga befördern. Trainer Edin Terzic setzt am Samstag (15.30 Uhr) beim FC Augsburg im Vergleich zum 1:1 gegen Paris Saint-Germain in der Champions League auf Thomas Meunier, Emre Can, Nico Schlotterbeck und Donyell Malen in seiner Anfangself. Sie ersetzen Marius Wolf und Salih Özcan, die auf der Ersatzbank sitzen, sowie den Rot-gesperrten Mats Hummels und Karim Adeyemi (Sprunggelenk).

Augsburgs Trainer Jess Thorup wechselt nach der ersten Niederlage unter seiner Leitung vor einer Woche gegen Werder Bremen nur einmal: Arne Engels ersetzt Ruben Vargas auf der offensiven Außenbahn.