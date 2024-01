Böller explodiert in Hand: 18-Jähriger schwer verletzt

Ein 18-Jähriger hat sich in der Silvesternacht bei Landshut in Niederbayern mit einem Böller schwer an der Hand verletzt. Der Böller sei beim Anzünden unkontrolliert in der Hand des jungen Mannes explodiert, teilte ein Sprecher der Polizei am Montag mit. Als Folge werde er wohl zwei Finger verlieren, hieß es.

Die Polizei in Niederbayern war in der Silvesternacht bei einer „erheblichen Anzahl“ an Einsätzen gefordert, wie es am Morgen hieß. Größere Zwischenfälle habe es aber nicht gegeben.

Durch den fahrlässigen Gebrauch von Feuerwerkskörpern seien etliche Sachbeschädigungen und mehr als 20 Kleinbrände wie etwa von Mülleimern verursacht worden. Der Schaden blieb den Angaben nach aber stets im drei- oder vierstelligen Bereich. Verletzte habe es dabei nicht gegeben.