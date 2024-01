Böller auf Restaurant geworfen: 16-Jähriger in Haft

Kriminalität

Böller auf Restaurant geworfen: 16-Jähriger in Haft

Freising / Lesedauer: 1 min

Eine Hand hält Handschellen vor einen Streifenwagen der Polizei. (Foto: David Inderlied/dpa/Illustration )

Ein 16-Jähriger soll in Freising einen Böller auf ein gut besuchtes asiatisches Restaurant geworfen und dabei eine Parole gerufen haben, die auf nationalsozialistisches Gedankengut schließen lässt. Ein 15-Jähriger soll während des Vorfalls am Samstagabend Schmiere gestanden haben, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.