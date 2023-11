Auto

BMW nimmt Produktion des Mini Countryman in Leipzig auf

Leipzig

Verschiedene Varianten des BMW Mini Countryman stehen im BMW Group Werk Leipzig. (Foto: Jan Woitas/dpa )

Bei BMW in Leipzig wird jetzt neben Modellen der Stammmarke auch der Mini Countryman produziert. Es sei das erste Fahrzeug der britischen Traditionsmarke, das in einem BMW-Werk hergestellt werde, sagte Produktionsvorstand Milan Nedeljkovic am Freitag zum offiziellen Start der Fertigung.

10.11.2023