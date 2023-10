Auto

BMW kauft Batterie-Material für US-Autowerk von Umicore

BMW hat das belgische Unternehmen Umicore als Zulieferer für seine Batteriefertigung in Nordamerika gewonnen. Umicore werde aus einem neuen Werk in Ontario in Kanada kathodenaktive Batteriematerialien an den BMW- Batteriezelllieferanten AESC in den USA liefern, teilte der Autobauer am Montag mit.

