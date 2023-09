Bischof Meier für differenzierten Umgang mit AfD-Mitgliedern

Der Augsburger Bischof Bertram Meier hat sich zweieinhalb Wochen vor der Landtagswahl in Bayern für einen differenzierten Umgang mit Mitgliedern der rechtspopulistischen AfD in der Kirche ausgesprochen. „Eine Parteimitgliedschaft allein ist kein Kriterium, Menschen auszuschließen. In solchen Fällen geht es darum, das Gespräch zu suchen. Wenn wir anfangen würden, Menschen auszugrenzen, drängen wir sie doch erst recht in eine vielleicht extreme Ecke“, sagte er der „Augsburger Allgemeinen“ (Mittwoch).

Die Präsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK), Irme Stetter-Karp, hatte kürzlich gefordert, AfD-Mitglieder dürften keine Laien-Ämter in der Kirche bekommen.

„Die AfD hat sich mittlerweile in der Parteienlandschaft etabliert“, sagte Bischof Meier. „Das heißt: Wir müssen gut hinschauen und prüfen. Die AfD lediglich als Partei der Protestwähler zu interpretieren, greift mittlerweile deutlich zu kurz.“

Er betonte: „Wir als katholische Kirche werden immer dafür Sorge tragen, dass menschenverachtende oder demokratiefeindliche Gruppierungen und Einzelpersonen benannt werden.“ Angesichts eines Umfragehochs der AfD appellierte der Augsburger Bischof „an jede und jeden“, das Parteiprogramm zu studieren und sich mit einzelnen Kandidaten zu befassen.

„Es gilt, die politischen Kräfte zu stärken, die Menschlichkeit, Versöhnung, Frieden und soziale Gerechtigkeit vertreten“, sagte Meier. „Wie die Kirche tritt etwa die AfD zum Beispiel für den Schutz ungeborenen Lebens oder die Ehe von Mann und Frau ein ‐ und doch können wir als Kirche nicht unsere Sichtweise auf solche Überschneidungen verengen.“

Andere katholische Bischöfe hatten sich in der Vergangenheit sehr viel deutlicher geäußert und die Parteiideologie der AfD scharf kritisiert ‐ so beispielsweise der umstrittene Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki zur Europawahl 2019: „Selbstverliebte, nationalradikale Sprücheklopfer, die nationale Alleingänge planen und zwar viel vom Volk reden, ihm aber letztlich nicht dienen wollen, die sind für mich keine Alternative ‐ nicht für Deutschland und nicht für Europa“, sagte er damals.

ZdK-Präsidentin Stetter-Karp, hatte im August der „Zeit“ gesagt: „Wer in der AfD ist, darf in der Kirche keine Macht bekommen“. Dem Portal „Kirche und Leben“ sagte sie, die AfD sei im Verlauf der Jahre immer weiter nach rechts gerückt. Ein aktives Eintreten für die Partei widerspreche den Grundwerten des Christentums.

Der Kirchenrechtler Thomas Schüller zeigte sich „entsetzt über die Einlassungen von Bischof Meier“. „Es gibt keine guten christlichen und keine schlechten AfD-Mitglieder. Wer der AfD angehört verachtet die Demokratie, spricht Menschen mit Behinderung oder anderer Hautfarbe das Existenzrecht ab, kurz: verhöhnt die Grundaussagen des christlichen Glaubens wie die Ebenbildlichkeit des Menschen“, sagte Schüller der Deutschen Presse-Agentur. „Bischof Meier stellt sich damit in die Tradition der deutschen Bischöfe in der NS-Zeit die das menschenverachtende System nicht aktiv bekämpft haben. Er wird zum Steigbügelhalter für eine breiter werdende gesellschaftliche Akzeptanz von Rechtsradikalen.“