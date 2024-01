Kirche

Bischof Kopp verurteilt Rechtsextremismus - Dank an Polizei

München / Lesedauer: 1 min

Der Landesbischof der Evangelischen Kirche Bayern, Christian Kopp, spricht bei einem Gottesdienst. (Foto: Lennart Preiss/dpa )

Bayerns evangelischer Landesbischof Christian Kopp hat sich entschieden gegen rechtsradikale Positionen gewandt. „Nie wieder brauchen wir in Deutschland und in Bayern Rassismus und Menschenhass, Nationalismus und Menschenfeindlichkeit“, sagte er am Montag in München laut vorab verbreiteter Mitteilung in einem Gottesdienst für die bayerische Polizei.