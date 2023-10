Demonstrationen

Bis zu 60 Teilnehmer bei pro-palästinensischer Versammlung

München / Lesedauer: 1 min

Ein Mann schwenkt während einer Kundgebung für Palästina auf dem Marienplatz eine palästinische Flagge. (Foto: Matthias Balk/dpa )

Am Odeonsplatz in der Münchner Altstadt haben sich am Donnerstagabend bis zu 60 Menschen zu einer pro-palästinensischen Kundgebung versammelt. Die Versammlung, bei der auch zwei Palästina-Flaggen gezeigt worden seien, sei friedlich und ohne Störungen verlaufen, teilte das Polizeipräsidium München am Abend auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.

Veröffentlicht: 20.10.2023, 05:38 Von: Deutsche Presse-Agentur