Biathleten wollen in Ruhpolding-Staffel nächstes Podium

Justus Strelow, Johannes Kühn, Benedikt Doll und Philipp Nawrath wollen beim Biathlon-Heimweltcup in Ruhpolding den nächsten Podestplatz holen. Am Donnerstag (14.30 Uhr/ZDF und Eurosport) wird das Quartett erneut versuchen, die in dieser Saison bislang ungeschlagenen Norweger hinter sich zu lassen. Bisher war dem deutschen Männer-Team in allen drei Staffelrennen des Winters der Sprung auf das Podium gelungen, zuletzt in der Vorwoche in Oberhof auf Platz zwei.

Bundestrainer Uros Velepec nahm allerdings Änderungen in der Aufstellung vor. Im thüringischen Oberhof waren Roman Rees, Doll, Nawrath und Philipp Horn gestartet.