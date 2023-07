Prozess

BGH: Streit um Boni von insolventem Energieversorger

Stellvertretend für Tausende Kunden des Energieversorgers BEV haben Verbraucherschützer im Streit um den Umgang mit Neukundenboni einen Erfolg am Bundesgerichtshof (BGH) erzielt. Der neunte Zivilsenat wies am Donnerstag in Karlsruhe eine Revision des Insolvenzverwalters gegen ein Urteil des Oberlandesgerichts München zurück.

Veröffentlicht: 27.07.2023