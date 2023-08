BFV trauert um Ex–Präsident Schmidhuber

Der Bayerische Fußball–Verband trauert um seinen ehemaligen Präsidenten Heinrich Schmidhuber. Wie der BFV am Dienstag mitteilte, starb der Ehrenpräsident am Montag im Alter von 87 Jahren. Demnach hatte sich Schmidhuber vier Wochen zuvor einen Oberschenkelhalsbruch zugezogen. „Der ausgewiesene Finanzexperte scheute sich nicht nur, in turbulentesten Zeiten das Amt des Präsidenten des Bayerischen Fußball–Verbandes zu übernehmen und ihn wieder in ein ruhiges Fahrwasser zu führen, das die Basis für die heutige sehr gute finanzielle und strukturelle Ausgangsposition ist, sondern hatte als DFB–Schatzmeister auch entscheidenden Anteil am Sommermärchen 2006 in Deutschland“, äußerte BFV–Präsident Christoph Kern.

Schmidhuber stand von 1998 bis 2004 an der Spitze des Verbandes. Anschließend wurde er Schatzmeister beim Deutschen Fußball–Bund. „Der Name Heinrich Schmidhuber steht für Erfolg. Wir verneigen uns vor dem Lebenswerk von Heinrich Schmidhuber“, sagte Kern weiter.