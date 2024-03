Bewohner überrascht Einbrecher und schnappt einen von ihnen

Ein Mann hat zwei Einbrecher auf frischer Tat ertappt und einen von ihnen selbst gefasst. Der 46-Jährige hatte die beiden Männer am Freitagmittag dabei erwischt, wie sie sich gerade mit mehreren Brecheisen Zugang zu seiner Wohnung in Bayreuth verschaffen wollten, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Täter ergriffen die Flucht aus dem mehrstöckigen Haus, woraufhin der 46-Jährige die Verfolgung aufnahm. Einen der Eindringlinge brachte er an der Haustür zu Fall und hielt den 31-Jährigen solange fest, bis die Polizei da war. Seinem Komplizen gelang allerdings die Flucht. Die Kriminalpolizei fahndet nach dem bislang unbekannten Mittäter und sucht nach Zeugen.