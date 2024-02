Bewaffneter Überfall auf Tankstelle in Oberbayern

Zwei Unbekannte haben eine Tankstelle in Karlsfeld (Landkreis Dachau) überfallen und sind dann zu Fuß geflüchtet. Die dunkel gekleideten und maskierten Personen bedrohten einen Mitarbeiter am Freitagabend mit einer Schusswaffe, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Einer der Täter nahm demnach eine geringe Bargeldsumme aus der Kasse. Die Räuber entkamen den Angaben zufolge trotz Fahndung unerkannt. Die Ermittlungen dauerten an.