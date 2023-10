Oktoberfest

Betrunkener Wiesn-Besucher flüchtet über Radweg vor Polizei

Ein Blaulicht leuchtet unter der Frontscheibe eines Einsatzfahrzeugs der Polizei. (Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild )

Ein betrunkener Wiesn-Besucher ist in Oberbayern mit dem Auto über einen Radweg vor der Polizei geflohen. Der 35-Jährige war am späten Montagabend auf dem Heimweg vom Oktoberfest, als ihn Beamte in Freising kontrollieren wollten, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Veröffentlicht: 03.10.2023, 11:28 Von: Deutsche Presse-Agentur