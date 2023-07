Freising

Betrunkener Unfallverursacher flüchtet zu Fuß an Autobahn

Kranzberg / Lesedauer: 1 min

Auf der Motorhaube eines Streifenwagens steht der Schriftzug «Polizei». (Foto: David Inderlied/dpa/Illustration )

Nach einem Auffahrunfall ist ein betrunkener Autofahrer entlang der Autobahn 9 in Oberbayern davongelaufen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der Mann am frühen Samstagmorgen mit seinem Wagen gegen einen Lastwagen gefahren und hatte danach auf dem Seitenstreifen angehalten.

Veröffentlicht: 31.07.2023, 10:01 Von: Deutsche Presse-Agentur