Miltenberg

Betrunkener Radfahrer schwer verletzt aus Fluss gerettet

Ein betrunkener 45 Jahre alter E-Bike-Fahrer ist in Unterfranken gestürzt, hat die Behandlung vom Rettungsdienst abgelehnt und ist dann in einen Fluss gefallen. Einsatzkräfte retteten den Mann schwer verletzt aus dem Gewässer, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Veröffentlicht: 12.11.2023, 15:51 Von: Deutsche Presse-Agentur