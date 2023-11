Betrunkener prallt gegen Ampelmast und schläft ein

Ein Mann ist in Bayreuth mit dem Auto gegen einen Ampelmast gefahren und eingeschlafen. Ein Taxifahrer hatte am Samstagabend beobachtet, dass der 53-Jährige Schlangenlinien fuhr, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Kurz darauf kam der Mann von der Straße ab und prallte in den Ampelmast. Der Taxifahrer rief daraufhin die Polizei.

Die Beamten fanden den 53-Jährigen schlafend auf dem Fahrersitz. Weil sie Alkoholgeruch bemerkten, machten sie einen Atemalkoholtest mit dem Fahrer. Der Test ergab laut Polizei einen Wert von über einer Promille, die Beamten nahmen dem Mann den Führerschein ab. Den 53-Jährigen erwartet jetzt eine Anzeige wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung.