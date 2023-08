Unfall

Betrunkener Lkw–Fahrer fährt auf Weg zu Brauerei gegen Mauer

Marktsteft / Lesedauer: 1 min

Ein betrunkener Sattelzug–Fahrer ist in Unterfranken auf dem Weg zu einer Brauerei gegen eine Mauer gefahren. Nach Polizeiangaben vom Samstag beging der Mann nach dem Zusammenstoß in Marktsteft (Landkreis Kitzingen) am Freitagmorgen Unfallflucht.

Veröffentlicht: 12.08.2023, 12:00 Von: Deutsche Presse-Agentur