Schwerverletzt

Betrunkener legt sich hinter Auto — und wird überrollt

Gerolfingen / Lesedauer: 1 min

Eine Autofahrerin hat beim Ausparken einen Mann überfahren, der hinter ihrem Wagen lag. Die 24–Jährige wartete am späten Sonntagabend in ihrem Auto auf einem Parkplatz auf einer anlässlich des Feuerwehrfestes angelegten Wiesenparkfläche in Gerolfingen (Landkreis Ansbach) auf ihre Freunde, wie die Polizei mitteilte.

Veröffentlicht: 31.07.2023, 12:12 Von: Deutsche Presse-Agentur