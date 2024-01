Betrunkener Fahrer muss pinkeln und fährt in den Graben

Freising

Eigentlich wollte ein Mann in Freising am Montagmorgen nur zum Pinkeln rechts ranfahren, hat sich dann aber im Graben festgefahren - wohl weil er betrunken war. Die Polizei stellte bei dem 28-Jährigen einen Promillewert von 1,14 fest, wie eine Sprecherin am Montag mitteilte.

Veröffentlicht: 02.01.2024, 11:09 Von: Deutsche Presse-Agentur