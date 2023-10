Landkreis München

Betrunkener bedroht Bahnmitarbeiter

Höhenkirchen-Siegertsbrunn / Lesedauer: 1 min

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach einer Polizeistreife. (Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild )

Ein betrunkener Mann hat einen Bahnmitarbeiter in Oberbayern bedroht. Der 51-Jährige ärgerte sich nach Angaben der Bundespolizei vom Montag womöglich über die Verspätung des Zuges, als er den Lokführer am Sonntag am Bahnhof in Höhenkirchen-Siegertsbrunn (Landkreis München) verbal attackierte und bedrohte.

Veröffentlicht: 02.10.2023, 12:50 Von: Deutsche Presse-Agentur