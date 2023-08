Betrunkener Autofahrer ohne Führerschein festgenommen

Die Polizei hat im Landkreis Dachau einen unter Bewährung stehenden Autofahrer festgenommen, der betrunken und ohne Führerschein unterwegs war. Ein Richter sollte am Dienstag entscheiden, ob der 34–Jährige in Haft müsse, teilte die Polizei mit.

Bei der Kontrolle am Montagabend in Karlsfeld stellten die Beamten bei dem wohnsitzlosen Mann einen Atemalkoholwert von knapp zwei Promille fest, wie es hieß. Seinen Führerschein habe der Mann bereits in der Vergangenheit wegen Alkohol am Steuer abgeben müssen. Der 34–Jährige sei zudem mit entstempelten Kennzeichen gefahren. Auch sei sein Wagen außer Betrieb gesetzt und nicht versichert gewesen. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben und der Wagen wurde beschlagnahmt.