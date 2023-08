Landkreis Aschaffenburg

Betrunkene bremsen Güterzug: Lokführer beleidigt und bedroht

Mainaschaff / Lesedauer: 1 min

Der Polizei-Schriftzug steht auf einem Einsatzfahrzeug. (Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild )

Mehrere Betrunkene haben in Mainaschaff den Lokführer eines Güterzuges beleidigt und bedroht, nachdem dieser wegen Personen im Gleis angehalten hatte. Ein Mann und eine Frau waren in der Nacht auf Dienstag am Bahnhof über eine geschlossene Schranke geklettert, teilte die Bundespolizei am Mittwoch mit.

Veröffentlicht: 23.08.2023, 15:53 Von: Deutsche Presse-Agentur