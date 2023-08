Betrunken vom Supermarkt nach Hause: Führerschein weg

Eine Trunkenheitsfahrt vom Supermarkt nach Hause hat eine Frau im Landkreis Ebersberg ihren Führerschein gekostet. Nach Polizeiangaben vom Donnerstag war die 37–Jährige am Mittwochabend in Grafing bei München aufgefallen. Zeugen hatten die Frau beobachtet, wie sie den Supermarkt torkelnd mit einer Flasche Wodka in der Hand verließ und mit ihrem Auto davonfuhr. Die verständigten Polizisten griffen die Frau an ihrem gut einen halben Kilometer entfernten Zuhause auf. Ein Atem–Alkoholtest ergab einen Wert von drei Promille. Die Polizei stellte den Führerschein der 37–Jährigen noch vor Ort sicher. Gegen sie wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.