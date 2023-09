Bamberg

Betrunken und mit nur drei Reifen auf der Autobahn

Bamberg / Lesedauer: 1 min

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. (Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild )

Es habe beim Fahren leicht gerumpelt ‐ das ist alles, was ein 39-Jähriger laut Polizei bemerkt haben will, der in der Nacht zum Sonntag auf der Autobahn 73 bei Bamberg mit einem Reifen zu wenig angehalten wurde. Vorne links sei sein Auto auf der Felge gefahren, erklärte die Polizei.

Veröffentlicht: 24.09.2023, 10:04 Von: Deutsche Presse-Agentur