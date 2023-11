Bau

Betrug und Steuerhinterziehung: Festnahmen im Baugewerbe

Frankfurt/Main / Lesedauer: 1 min

Ein Mann trägt Handschellen. (Foto: Stefan Sauer/dpa/Illustration )

Wegen des Verdachts auf Betrug und Steuerhinterziehung in Millionenhöhe sind am Donnerstag in Hessen und Bayern zwei Beschuldigte festgenommen worden. Wie die Staatsanwaltschaft Frankfurt und das Hauptzollamt Gießen mitteilten, fanden die Festnahmen unter dem Decknamen „Tartaros“ in den frühen Morgenstunden statt.

Veröffentlicht: 16.11.2023, 12:37 Von: Deutsche Presse-Agentur