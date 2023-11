Neubau

Betreiber hält an Plänen für neue Kampenwandseilbahn fest

Aschau im Chiemgau / Lesedauer: 1 min

Eine Kabine der Kampenwandseilbahn schwebt in Richtung Gipfel. (Foto: Uwe Lein/dpa )

Der Betreiber der Kampenwandseilbahn will auch nach dem Rückschlag vor Gericht an seinen Neubau-Plänen festhalten. Denn das Verwaltungsgericht habe das Vorhaben der Erneuerung „nicht gänzlich in Frage gestellt“, sagte der Geschäftsführer der Kampenwandseilbahn GmbH, Eric Zbil, laut Mitteilung nach dem am Mittwoch veröffentlichten Urteil.

Veröffentlicht: 23.11.2023, 11:33 Von: Deutsche Presse-Agentur