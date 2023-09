Unfälle

Betonmischer kippt nahe Autobahnauffahrt in Oberfranken um

Thurnau / Lesedauer: 1 min

Ein Blaulicht leuchtet unter der Frontscheibe eines Einsatzfahrzeugs der Polizei. (Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild )

Ein Betonmischer ist in einem Kreisverkehr bei Thurnau in Oberfranken umgekippt und hat einen Teil seiner Ladung verloren. Beton sei auf die Straße gelaufen, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberfranken am Donnerstag.

Veröffentlicht: 28.09.2023, 09:22 Von: Deutsche Presse-Agentur