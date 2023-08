Schwaben

Besucher tritt und schlägt Mitarbeiter eines Freizeitparks

Bayern

In einem Freizeitpark in Schwaben hat ein Besucher einen Mitarbeiter leicht verletzt. Der 30–Jährige hatte am Donnerstag mit seinem Kind an einem Fahrgeschäft angestanden, weil aber das Kind zu klein hierfür war, wurde ihm der Zutritt verwehrt.

