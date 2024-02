Besonderes Spiel für 1860-Trainer: „Geht nicht um Vorfreude“

Der TSV 1860 München will in einem besonderen Spiel für Neu-Trainer Argirios Giannikis weiter ungeschlagen bleiben. „Es geht nicht um meine Vorfreude, es ist ein wichtiges Spiel für beide Mannschaften“, sagte Giannikis am Montag in München. Die abstiegsbedrohten „Löwen“ sind am Dienstag (19.00 Uhr) in einem Nachholspiel Gastgeber für den Tabellenfünften Rot-Weiss Essen. Für den Ruhrpott-Club arbeitete der Münchner Trainer in der Saison 2017/2018.

Sechs Zähler stehen nach vier Partien in der Giannikis-Bilanz. Die Mannschaft zu stabilisieren, sei geglückt, sagte Giannikis. An der Konstanz etwa müsse er mit dem Team aber noch arbeiten. Aber man habe Möglichkeiten gefunden, „um auf dem Platz siegfähig zu sein“.

Man wolle gegen Essen weiter punkten, um sich von Abstiegszone zu distanzieren, sagte der Trainer des Tabellen-14. Für Essen gehe es im Kampf um den Aufstieg um wichtige Zähler. „In der Summe war meine Zeit in Essen sehr erfolgreich und sehr schön“, blickte der 43-Jährige zurück. „Es ist ein toller Verein“. Er erwarte „ein ganz enges und intensives Spiel“.