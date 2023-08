Autozulieferer

Besitzwechsel vollzogen: Leoni gehört jetzt Pierer allein

Nürnberg / Lesedauer: 1 min

Der Schriftzug des Kabel- und Bordnetzspezialisten und Autozulieferers Leoni steht am Eingang der Zentrale des Unternehmens. (Foto: Daniel Karmann/dpa/Archivbild )

Der österreichische Unternehmer Stefan Pierer ist seit Freitag neuer Alleineigentümer des angeschlagenen Nürnberger Autozulieferers Leoni. Der Eintrag ins Handelsregister sei am Vormittag erfolgt, der Aktienhandel an den Börsen in Frankfurt und München werde im Laufe des Tages beendet werden, sagte ein Unternehmenssprecher.

Veröffentlicht: 18.08.2023, 14:20 Von: Deutsche Presse-Agentur