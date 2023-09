Besitzerin findet Leiche in ihrer Scheune

Eine 26–Jährige hat in Kasendorf (Landkreis Kulmbach) in ihrer Scheune eine Leiche gefunden. Identität und Herkunft des Menschen waren nach dem Fund am Mittwoch wegen des Verwesungszustandes zunächst unklar, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. „Wir können im Moment zu der Person keine verlässlichen Aussagen machen“, sagte ein Sprecher. Auch die Todesursache müsse noch ermittelt werden, heißt es in der Mitteilung. Die Ermittler gehen nach aktuellem Stand nicht von einer Fremdeinwirkung aus. Die Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt nun in dem Fall.