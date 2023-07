Landshut

Besitzer holt sich illegal verkauftes Auto zurück

Landshut/Fürth / Lesedauer: 1 min

Der Polizei-Schriftzug steht auf einem Einsatzfahrzeug. (Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild )

Ein von einer vermeintlichen Autowerkstatt in Niederbayern mutmaßlich illegal verkaufter Wagen hat der Polizei einiges an Arbeit beschert. Wie die Ermittler am Montag mitteilten, hatte ein Mann in Landshut Anzeige erstattet, nachdem er sein Auto vor einem geplanten Verkauf zur Hauptuntersuchung in die vermeintliche Werkstatt gegeben und es mehr als einen Monat lang nicht zurückbekommen hatte.

Veröffentlicht: 24.07.2023, 11:56 Von: Deutsche Presse-Agentur