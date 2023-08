Berichte: Liverpool mit Interesse an Gravenberch

Der FC Liverpool von Trainer Jürgen Klopp soll weiterhin Interesse an einer Verpflichtung des niederländischen Fußball–Nationalspielers Ryan Gravenberch vom FC Bayern München haben. Wie die englische Tageszeitung „Daily Mail“ berichtet, habe der Club aus der Premier League die Transfer–Bemühungen um den ehemaligen Star von Ajax Amsterdam intensiviert. Auch die „Bild“-Zeitung meldet, dass der 21 Jahre alte Gravenberch weiterhin zu den möglichen Mittelfeld–Kandidaten in Liverpool gehört. Insgesamt hätten die Reds im Buhlen um Gravenberch nie locker gelassen. Der Mittelfeldspieler ist in München unzufrieden mit seiner Einsatzzeit.