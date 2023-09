Berichte: Auch Bayern an Nationalspieler Bella–Kotchap dran

Kurz vor dem Ende der Transferphase ist offenbar auch der deutsche Rekordmeister FC Bayern München noch in den Poker um Fußball–Nationalspieler Armel Bella–Kotchap eingestiegen. „Bild“ und „Sport1“ berichteten in der Nacht zu Freitag übereinstimmend, die Bayern verhandelten mit dem FC Southampton.

Nach Informationen von Sky war sich der Absteiger aus der englischen Premier League allerdings schon am Donnerstag mit Borussia Dortmund über einen Transfer des 21 Jahre alten Verteidigers weitestgehend einig, der gerne in die Bundesliga wechseln will. Bella–Kotchap soll demnach per Leihe mit anschließender Kaufoption zum Vizemeister wechseln. Die Clubs würden aber noch an den Details arbeiten.

Der frühere Bochumer besitzt in Southampton einen Vertrag bis Sommer 2026, dürfte nach dem Abstieg aus der Premier League aber andere sportliche Ziele verfolgen. Bella–Kotchap, der angeblich auch schon bei Eintracht Frankfurt im Gespräch war, hat bislang zwei Länderspiele für das DFB–Team von Bundestrainer Hansi Flick absolviert. Das Transferfenster in Deutschland schließt an diesem Freitag um 18.00 Uhr.