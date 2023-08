Bericht: Inter Mailand gibt Angebot für Pavard ab

Inter Mailand hat einem Medienbericht zufolge dem FC Bayern München ein offizielles Angebot für Verteidiger Benjamin Pavard unterbreitet. Laut „Bild“ soll der Champions–League–Finalist aus Italien 25 Millionen Euro als Ablöse für den französischen Fußball–Nationalspieler geboten haben, die Bayern–Bosse würden jedoch mindestens 30 bis 35 Millionen Euro fordern.

Laut „Bild“ hat Pavard Bayerns Vorstandschef Jan–Christian Dreesen in einem persönlichen Gespräch seinen Wechselwunsch mitgeteilt. Am 27–Jährigen soll auch der englische Topclub Manchester United starkes Interesse haben. Pavard soll als Ersatz für den früheren Kapitän Harry Maguire (30) eingeplant sein, dessen geplanter Wechsel zu West Ham United war zuletzt aber gescheitert.

Der sowohl in der Innenverteidigung als auch als rechter Verteidiger einsetzbare Pavard besitzt in München noch einen Vertrag bis Sommer 2024. Er war 2019 für rund 35 Millionen Euro Ablöse vom VfB Stuttgart an die Isar gewechselt. Trainer Thomas Tuchel schätzt die Vielseitigkeit des Franzosen.