Unfall

Bergsteiger stürzt an der Alpspitze tödlich ab

Garmisch-Partenkirchen / Lesedauer: 1 min

Ein Rettungshubschrauber setzt zur Landung auf dem Flugplatz einer Klinik an. (Foto: Stefan Sauer/dpa/Symbolbild )

Ein Bergsteiger ist am Sonntag in einem Klettersteig an der Alpspitze bei Garmisch-Partenkirchen in Oberbayern tödlich verunglückt. Der 41-Jährige aus dem Raum Nürnberg sei rund 100 Meter über felsiges Gelände abgestürzt, teilte ein Sprecher der Polizei am Montag mit.

Veröffentlicht: 01.01.2024, 10:56 Von: Deutsche Presse-Agentur