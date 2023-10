Bellender Hund verscheucht Einbrecher

Ein wachsamer Hund hat in Zapfendorf (Landkreis Bamberg) eine Wohnung vor einem Einbrecher beschützt. Der Vierbeiner weckte die Bewohner des Einfamilienhauses in der Nacht zum Dienstag durch sein Bellen auf, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Daraufhin bemerkten sie, dass der zunächst unbekannte Täter versucht hatte, den Rahmen der Terrassentür aufzubohren. Bevor er aber in die Wohnung gelangen konnte, wurde er durch den Hund aufgeschreckt und flüchtete. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.