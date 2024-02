Beim Verkauf von Kokain ertappt: Vier Männer festgenommen

Die Polizei hat vier Männer bei dem Versuch erwischt, eine größere Menge Kokain zu verkaufen. Mehr als ein Kilogramm des Rauschgifts sollte auf einem Parkplatz in Schweinfurt den Besitzer wechseln, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Dabei griffen die Beamten jedoch ein. Sie nahmen die Verdächtigen am Dienstagabend fest und beschlagnahmten das Kokain. Gegen die Verdächtigen im Alter von 22 bis 45 Jahre wurde am Mittwoch zunächst Untersuchungshaft angeordnet.