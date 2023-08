Beim Spielen erdrosselt: Drama auf der Hundewiese

Auf einer Hundewiese in München haben sich am Donnerstagnachmittag dramatische Szenen abgespielt. Beim Spielen verfingen sich zwei Hunde mit den Halsbändern und blieben aneinanderhängen. Dabei zog sich das Halsband eines Hundes so fest zu, dass dieser erdrosselt wurde, wie die Münchner Feuerwehr am Abend berichtete. Eine Hundehalterin wurde beim Versuch, die Tiere zu trennen, gebissen.

Mit dem Messer eines Passanten gelang es schließlich, das Halsband aufzuschneiden, um die Tiere zu trennen. Der eine Hund, ein Golden Retriever, brach sofort leblos zusammen. Der zweite Hund, ein Großpudel, blieb unverletzt.

Nach einem Notruf an die Integrierte Leitstelle rückten Einsatzkräfte an. Die verletzte Frau wurde vor Ort versorgt und dann in eine Klinik gebracht. Die Helfer unterstützten zudem die Halterin des getöteten Hundes bei der Reanimation. Die Versuche blieben aber erfolglos.