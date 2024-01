Beileidsbekundungen für Beckenbauer in Münchner Residenz

In der Hofkapelle der Residenz in München wird am heutigen Mittwoch Franz Beckenbauer gedacht. Vertreter des FC Bayern sowie Ministerpräsident Markus Söder (CSU) werden sich in ein Kondolenzbuch für die gestorbene Fußball-Legende eintragen. Ab 12.00 Uhr besteht dann auch für Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, auf diese Weise Abschied zu nehmen. Beckenbauer war am Sonntag im Alter von 78 Jahren gestorben. Sein Name ist untrennbar mit dem FC Bayern verbunden. Der Tod des früheren Weltmeisters als Spieler und Trainer hat weltweite Anteilnahme ausgelöst.